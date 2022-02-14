В Рязани задержали 18-летнего закладчика

На него завели уголовное дело.

В Рязани полицейские задержали 18-летнего закладчика. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Правоохранители узнали о возможной причастности молодого человека к распространению наркотиков через тайники-«закладки».

В ходе рейдов полицейские остановили 18-летнего мужчину. При личном досмотре у него нашли несколько самодельных контейнеров с разными веществами.

Выяснилось, что у него при себе было более 26 граммов синтетических наркотиков, приготовленных для сбыта. Предположительно, мужчину задержали, когда тот вышел на «маршрут закладки».

Во время обследования жилья рязанца оперативники нашли несколько пакетов с таблетками, порошками, а также упаковочные материалы. По данным экспертизы, в квартире хранилось более 69 граммов трех видов синтетических наркотиков.

На мужчину завели уголовное дело.