В Рязани столкнулись две иномарки

Авария случилась в воскресенье, 13 февраля.

В Рязани при столкновении двух иномарок пострадала женщина. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла в воскресенье, 13 февраля, примерно в 12:20, в районе дома № 10/23 по улице Шевченко.

По предварительным данным, 62-летняя женщина на Skoda Fabia врезалась в Kia Seed, за рулем которого была 36-летняя жительница Коломны.

В результате аварии пострадала водитель Skoda. Ей оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка.