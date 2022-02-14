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В Рязани стартовал двухнедельный тренинг для начинающих предпринимателей
За это время спикеры научат предпринимателей генерировать бизнес-идеи и выстраивать бизнес-модель, а также расскажут, как регистрировать бизнес и выбрать оптимальную систему налогообложения.

В Рязани, в понедельник, 14 февраля, в центре «Мой бизнес» стартовал двухнедельный тренинг для начинающих предпринимателей «Азбука предпринимателя» от экспертов АО «Корпорация МСП».

За это время спикеры научат предпринимателей генерировать бизнес-идеи и выстраивать бизнес-модель, а также расскажут, как регистрировать бизнес и выбрать оптимальную систему налогообложения.

«У нас сегодня началась „Азбука предпринимателя“, на которой присутствуют те, кто хочет разобраться в бизнесе. Занятия рассчитаны на 10 дней. За это время мы рассмотрим, с чего нужно начать предпринимателю, какие ошибки чаще всего допускают, сколько конкурентов рядом и какие они, как правильно создать бизнес с нуля, рассчитать стоимость своих услуг и наценку, чтобы удержаться на рынке и что нужно сделать, чтобы не прогореть в первый же месяц», — рассказала спикер Галина Локтеева.

В конце двухнедельного тренинга каждый участник напишет свой бизнес-план с финансовым расчетом будущего бизнеса. Галина Локтеева добавила, что с ним можно будет претендовать на получение соцконтракта на 250 тысяч рублей.

Обучающую программу прослушают 60 рязанцев.