В Рязани 29-летняя женщина, находившаяся в федеральном розыске, украла продукты из супермаркета

Рязанка числилась как без вести пропавшая.

Рязанские полицейские раскрыли кражу из супермаркета. Подробности в понедельник, 14 февраля, опубликовали на сайте регионального УМВД.

Сотрудники супермаркета обратились в полицию и сообщили, что с полок пропал товар, который не проходил через кассу. Работники магазина составили словесный портрет женщины, которая стояла возле витрин и оглядывалась по сторонам, а после недолгого нахождения в торговом зале скрылась, так ничего и не купив.

Злоумышленницу нашли недалеко от магазина. Ее задержали.

Пробив личность женщины по информационным базам выяснилось, что 29-летняя жительница Рязанского района находится в федеральном розыске как без вести пропавшая.

Женщину перевели в отдел МВД России по Железнодорожному району для дальнейшего разбирательства.