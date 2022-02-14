В России с марта 2022 года водители будут получать медсправки по новым правилам

Водители, которых лишили «прав» за пьяное вождение или те, кто отказался от медосвидетельствования, для получения медсправки должны будут в обязательном порядке сдавать анализы.

С марта 2022 года водители будут получать медсправки по новым правилам. Об этом РИА Новости рассказал глава всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

Он уточнил, что водители, которых лишили «прав» за пьяное вождение или те, кто отказался от медосвидетельствования, для получения медсправки должны будут в обязательном порядке сдавать анализы.

Также сдавать анализы врач на медкомиссии может направить тех, у кого найдет признаки хронического алкоголизма или наркомании.

Солдунов уточнил, что это касается не только тех, кто был лишен «прав», но и тех, кто получает их впервые. Для водителей, которые не нарушают ПДД, правила не изменятся.

Также сообщается, что согласно новому приказу Минздрава, в справках будут указывать причину прохождения медицинского освидетельствования (в связи с возвратом водительского удостоверения или нет).