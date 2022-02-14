В полиции начали проверку после убийства домашней собаки в Спасском районе
По информации регионального управления, заявление в районный отдел МВД поступило еще в январе.
В полиции начали проверку после убийства домашней собаки в Спасском районе. Об этом РЗН. инфо сообщили в региональном УМВД.
По информации ведомства, заявление в районный отдел МВД поступило еще в январе. «Возбуждено административное производство», — отметили в управлении.
Напомним, ранее рязанцы рассказывали о том, что в селе Старый Киструс застрелили собаку.