В полиции начали проверку после убийства домашней собаки в Спасском районе

По информации регионального управления, заявление в районный отдел МВД поступило еще в январе.

В полиции начали проверку после убийства домашней собаки в Спасском районе. Об этом РЗН. инфо сообщили в региональном УМВД.

По информации ведомства, заявление в районный отдел МВД поступило еще в январе. «Возбуждено административное производство», — отметили в управлении.

Напомним, ранее рязанцы рассказывали о том, что в селе Старый Киструс застрелили собаку.