В Подмосковье воспитательница детского сада воровала у детей драгоценности

Женщина воровала у воспитанников цепочки и крестики. Следователи насчитали около семи эпизодов.

В подмосковном Королеве 49-летняя воспитательница детского сада воровала у детей драгоценности. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщил telegram-канал «Плохие новости 18+".

Женщина воровала у воспитанников цепочки и крестики. Следователи насчитали около семи эпизодов.

Уточняется, что дети не могли нормально объяснить родителям куда дели украшения. Преступницу удалось вычислить лишь благодаря одной девочке.

Похищенное женщина сдавала в ломбард. При задержании воспитательница заявила, что не раскаивается, так как ее зарплата «ничтожна и она имела моральное право подрабатывать таким образом».