В Подмосковье произошел взрыв газа в пятиэтажке

Из дома эвакуировали 12 человек. Пострадал один мужчина, его доставили в больницу.

В Подмосковье произошел взрыв газа в пятиэтажке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Взрыв произошел в понедельник, 14 февраля, в Люберцах на улице 1-й Панковский проезд в доме № 22 в одной из квартир на третьем этаже. После взрыва не последовало пожара. Ударной волной выбило окна и двери, пострадали межкомнатные перегородки. Несущие конструкции дома не пострадали.

Из дома эвакуировали 12 человек. Пострадал один мужчина, его доставили в больницу.

Предварительная причина взрыва — неисправность газового оборудования. По версии АО «Мособлгаз» взрыв произошел из-за неосторожных действий жильца квартиры.

Подмосковная прокуратура начал проверку.