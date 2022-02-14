В Пекине отменили церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов
Неделю ранее, 7 февраля, российские фигуристы выиграли командные соревнования, однако награждение перенесли на неопределенный срок из-за допинг-скандала.
Исполком международного олимпийского комитета отменил церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов. Об этом в понедельник, 14 февраля,
Неделю ранее, 7 февраля, российские фигуристы выиграли командные соревнования, однако награждение перенесли на неопределенный срок из-за допинг-скандала.
Ранее спортивный арбитражный суд разрешил россиянке Камиле Валиевой выступить в одиночных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине.
Фото sport24.ru