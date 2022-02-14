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В Оренбурге стая бродячих собак напала на ребенка
Животных спугнул прохожий, поэтому ребенок не пострадал.

В Оренбурге стая бродячих собак напала на ребенка. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщили в пресс-службе оренбургской мэрии.

Инцидент случился на улице Дорофеева. Животных спугнул прохожий, поэтому ребенок не пострадал.

«Накануне стая безнадзорных животных напала на ребенка на улице Дорофеева. Ребенок не пострадал. Подоспевший на помощь прохожий помог отогнать свору собак. Сегодня на место происшествия выехали специалисты подрядной организации АНО „Мы нашли вам друга“ для отлова собак», — говорится в сообщении.

Животных отловят и поместят в приют.

Новости о нападении бездомных собак на местных жителей появляются регулярно. В связи с этим депутаты внесут законопроект о штрафах за нападение животных в Госдуму.