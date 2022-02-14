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В Москве актера Валерия Николаева госпитализировали в психиатрическую клинику
Его госпитализировали после инцидента в спецприемнике на Варшавском шоссе, куда его посадили на 15 суток за пьяное вождение.

В Москве актера Валерия Николаева госпитализировали в психиатрическую клинику. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщил telegram-канал 112.

Его госпитализировали после инцидента в спецприемнике на Варшавском шоссе, куда его посадили на 15 суток за пьяное вождение. Валерий Николаев утверждал, что другой арестант облил его кипятком, но медики повреждений на теле актера не обнаружили.

Врачи диагностировали у него биполярное расстройство.

Фото с Кинопоиска