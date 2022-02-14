В Клепиковском районе столкнулись два внедорожника, пострадали пять человек

Водитель Chery Tiggo не справился с управлением и вылетел на «встречку», где столкнулся с Kia Sorento.

В Клепиковском районе столкнулись два внедорожника. Информация появилась в соцсетях в понедельник, 14 февраля.

Авария произошла днем в субботу, 12 февраля, около деревни Колесниково. Водитель Chery Tiggo не справился с управлением и вылетел на «встречку», где столкнулся с Kia Sorento.

Сообщается, что в аварии пострадали пять человек.

Подробности уточняются.