В Клепиковском районе столкнулись два внедорожника, пострадали пять человек
Водитель Chery Tiggo не справился с управлением и вылетел на «встречку», где столкнулся с Kia Sorento.
В Клепиковском районе столкнулись два внедорожника. Информация появилась в соцсетях в понедельник, 14 февраля.
Авария произошла днем в субботу, 12 февраля, около деревни Колесниково. Водитель Chery Tiggo не справился с управлением и вылетел на «встречку», где столкнулся с Kia Sorento.
Сообщается, что в аварии пострадали пять человек.
Подробности уточняются.