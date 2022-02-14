В Кировской области мужчину осудят за убийство и изнасилование 13-летней девочки

Трагедия произошла 26 июня 2021 года в городе Белая Холуница.

В Кировской области мужчину осудят за убийство и изнасилование 13-летней девочки. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное СУ С. К. России .

Трагедия произошла 26 июня 2021 года в городе Белая Холуница. По информации следователей, 21-летний пьяный мужчина изнасиловал и «совершил действия сексуального характера» в отношении знакомой девочки. После он сдавил ей шею. Из-за этого несовершеннолетняя умерла. Далее мужчина перетащил тело подростка в хозпостройки рядом с домом.

На мужчину завели по части 4 статьи 132 УК РФ (действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста), части 2 статьи 105 УК РФ (убийство в отношении несовершеннолетней, сопряженное с изнасилованием). Ход расследования контролировал глава следкома Александр Бастрыкин.

«В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Оно с утвержденным прокуратурой Кировской области обвинительным заключением в направлено в суд», — указано в сообщении ведомства.