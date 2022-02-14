В Кальном полицейские задержали 23-летнего мотоциклиста без «прав»

Мотоциклиста на «Койоте» остановили на улице Быстрецкой.

В Кальном полицейские задержали 23-летнего мотоциклиста без «прав». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В воскресенье, 13 февраля, в 14:10 на улице Быстрецкой патрульные полицейские остановили кроссовый мотоцикл «Койот» для проверки документов.

Выяснилось, что 23-летний рязанец, который управлял мотоциклом, не имеет водительских «прав». Его передали сотрудникам ГИБДД для оформления протокола об административном правонарушении.