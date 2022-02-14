В Иркутской области между собой столкнулись две маршрутки и лошадь

Авария произошла 13 февраля на 355 километре трассы «Иркутск-Жигалово».

В Иркутской области между собой столкнулись две маршрутки и лошадь. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

Инцидент произошел в воскресенье, 13 февраля, на 355 километре трассы «Иркутск-Жигалово».

По предварительным данным, автобус Toyota Hiace, ехавший с пассажирами в поселок Магистральный, врезался в лошадь. В этот момент в том же направлении ехала еще одна маршрутка с людьми. Она столкнулась с автобусом.

По информации ведомства, к врачам за помощью обратились пять человек, среди них — один несовершеннолетний.