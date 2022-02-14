В Госдуму внесут законопроект о штрафах за нападение бездомных собак

Если бездомные собаки покусали человека, то штраф до 200 тысяч рублей назначат чиновникам, если человека покусала собака, у которой есть хозяин, то его оштрафуют на такую же сумму. Если нападение собак повлекло тяжкий вред здоровью или смерть — предлагается уголовная ответственность.

В Госдуму внесут законопроект о штрафах за нападение бездомных собак. Об этом РИА Новости рассказал первый замглавы комитета Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Законопроект внесут на рассмотрение в феврале 2022 года. Он предполагает изменения в КоАП. Если нападение бездомных собак не привело к жертвам, для чиновников штрафы будут составлять до 200 тысяч рублей. Такой же штраф предлагают установить и для владельцев, чьи животные напали на людей. Если нападение собак повлекло тяжкий вред здоровью или смерть — предлагается уголовная ответственность.

«Выясняется, что последние истории с укусами связаны с владельческими собаками, у которых есть хозяева и которые не являются бездомными. Подчеркиваю, что этот штраф распространяется за нанесение незначительного вреда. Если они причинили тяжкий вред здоровью или гибель, то это уголовная статья», — добавил Бурматов.

Парламентарий уточнил, что проект внесут уже на этой неделе.