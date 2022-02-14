В Госдуму внесли проект о новых отягчающих обстоятельствах для педофилов

За укрывательство тяжких преступлений, совершенных в отношении детей, не достигших 14-летнего возраста, предлагают ввести уголовную ответственность.

В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за укрывательство тяжких преступлений, совершенных в отношении детей, не достигших 14-летнего возраста. Поправки к проекту опубликовали в базе парламента.

Согласно поправкам, за укрывательство тяжких преступлений в отношении детей грозит штраф в размере до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо принудительные работы на срок до одного года, либо лишение свободы на тот же срок.