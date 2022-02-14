В Госдуме предложили запустить систему реагирования на обращения по поводу бездомных животных

В Госдуме предложили запустить систему реагирования на обращения граждан, связанные с нападением бездомных животных. Об этом сообщило
По его словам, на данный момент люди не знают, куда обратиться, если они увидят стаю бездомных собак или наблюдая факт жестокого обращения с животными.
«Неправильный подход. В каждом регионе должен быть единый номер, на который он может обратиться, и сервис, куда он может направить электронное обращение», — заявил Бурматов.
Так, парламентарий предложил внедрить во всех регионах систему реагирования на обращения граждан о причинении животными вреда жизни и здоровью граждан или об угрозе его причинения, а также на обращения граждан о фактах жестокого обращения с животными.