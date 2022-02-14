В Ермиши полицейские остановили пьяного водителя

Инцидент произошел на улице Профсоюзной.

В Ермиши остановили пьяного водителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел на улице Профсоюзной. Сотрудники ДПС подали сигнал об остановке водителю УАЗ. При общении с 42-летним местным жителем полицейские узнали, что у него есть признаки алкогольного опьянения.

Мужчине предложили пройти освидетельствование. По его итогам у него выявили 0,549 миллиграмма алкоголя на литр воздуха. Его отстранили от вождения и составили административный протокол.