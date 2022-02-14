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В Бурятии мужчина из-за ревности выстрелил из ружья в двух детей своей сожительницы
После стрельбы мужчина сбежал, но полицейские задержали его. Детей отправили в больницу. Возбуждено уголовное дело.

В Бурятии мужчина из-за ревности выстрелил из ружья в двух детей своей сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Инцидент произошел в ночь на 14 февраля в селе Оер Дзержинского района Республики Бурятия. Пьяный 29-летний местный житель вернулся домой и, не увидев там сожительницы, взял ружье и пошел ее искать. Он считал, что женщина направилась к любовнику. Двое ее сыновей 14 и 16 лет пошли за ним, чтобы защитить мать.

Найдя женщину дома у сестры, мужчина стал с ней ругаться. На помощь к матери кинулся ее старший сын. В темноте пьяный отчим подумал, что это любовник женщины и выстрелил в него. Мальчик получил ранение ноги. Женщина и ее младший сын пытались отобрать ружье, в результате мужчина выстрелил еще раз и попал ребенку в ногу. После этого мужчина сбежал, но его задержали полицейские.

Мальчиков доставили в больницу. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).