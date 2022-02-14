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В Брянской области депутата осудят за изнасилование школьниц
С июля 2016 по апрель 2021 в своем доме в Дятькове 49-летний мужчина занимался сексом за деньги с несовершеннолетними в возрасте от 13 до 16 лет. Девочек, которые нуждались в деньгах, чиновнику приводила его знакомая.

В Брянской области депутата осудят за изнасилование школьниц. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

49-летнего депутата Дятьковского районного совета народных депутатов Брянской области обвиняют в половом сношении и развратных действиях с лицами, достигшими двенадцатилетнего возраста, но не достигшими четырнадцатилетнего возраста.

По данным следствия, с июля 2016 по апрель 2021 в своем доме в Дятькове мужчина занимался сексом за деньги с несовершеннолетними в возрасте от 13 до 16 лет. Девочек, которые нуждались в деньгах, чиновнику приводила его знакомая, также жительница Дятькова. За эту услугу женщина тоже получала вознаграждение.

Мужчина записывал свои действия на камеру мобильного телефона, а также на две стационарные камеры, которые маскировал под бутылку и банку в туалете и спальне.

При обыске квартиры оперативники нашли и изъяли несколько экземпляров огнестрельного оружия, которые хранились в доме незаконно.

Уголовное дело против депутата возбудили по нескольким статьям: половое сношение и развратные действия с лицами, достигшими двенадцатилетнего возраста, но не достигшими четырнадцатилетнего возраста; незаконный сбор сведений о частной жизни других лиц; приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации; приобретение и хранение огнестрельного оружия; вовлечение и подстрекательство к вовлечению несовершеннолетних в занятие проституцией; получении сексуальных услуг несовершеннолетнего в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет (часть 4 статьи 134, часть 3 статьи 135, часть 1 статьи 137, статья 138.1, часть 1 статьи 222, часть 3 статьи 240, часть 4 статьи 33, часть 3 статьи 240, статьи 240.1 УК РФ).

Дело направлено в суд.