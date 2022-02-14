Умер режиссер первых двух частей «Охотников за приведениями» Айван Райтман

Его не стало в субботу, 12 февраля.

Умер режиссер первых двух частей «Охотников за приведениями» Айван Райтман. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на его семью.

Райтмана не стало в субботу, 12 февраля. Он умер у себя дома в Калифорнии. Ему было 75 лет.

«Наша семья скорбит из-за неожиданной потери мужа, отца и деда, учившего нас всегда видеть волшебное в жизни», — заявили дети режиссера.

Айван Райтман родился в 1946 году в Чехословакии. В 1950 году его семья переехала в Канаду. Он получил известность благодаря своим комедиям 1980-1990-ых годов.