Ученые предупредили, что от следующего штамма коронавируса может умереть больше людей

Британские ученые рассказали, что «омикрон» произошел не от «дельты», а от другой части генеалогического древа вируса. Поэтому неизвестно, откуда появится новый вариант и насколько он будет безопаснее.

Ученые предупредили, что от следующего штамма коронавируса может умереть больше людей. Об этом пишет « Российская газета » со ссылкой на The Guardian.

Британские ученые рассказали, что «омикрон» произошел не от «дельты», а от другой части генеалогического древа вируса. Поэтому неизвестно, откуда появится новый вариант и насколько он будет безопаснее. По словам ученых, он может быть менее патогенным, но также и более патогенным.

«Люди, похоже, думают, что произошла линейная эволюция вируса от «альфы» к «бете», от «дельты» к «омикрону», — сказал профессор Лоуренс Янг. — «Но это просто не тот случай. Идея о том, что вирусные варианты будут обязательно продолжать становиться более мягкими, неверна. Новый может оказаться еще более патогенным, чем, например, «дельта"-вариант».

Российские специалисты также придерживаются этой точки зрения.

В ВОЗ подчеркнули, что пандемия далека от завершения и призвали власти разных стран учесть возможность резкого увеличения числа больных людей, нуждающихся в стационарной помощи.