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Ученые предупредили, что от следующего штамма коронавируса может умереть больше людей
Британские ученые рассказали, что «омикрон» произошел не от «дельты», а от другой части генеалогического древа вируса. Поэтому неизвестно, откуда появится новый вариант и насколько он будет безопаснее.

Ученые предупредили, что от следующего штамма коронавируса может умереть больше людей. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на The Guardian.

Британские ученые рассказали, что «омикрон» произошел не от «дельты», а от другой части генеалогического древа вируса. Поэтому неизвестно, откуда появится новый вариант и насколько он будет безопаснее. По словам ученых, он может быть менее патогенным, но также и более патогенным.

«Люди, похоже, думают, что произошла линейная эволюция вируса от «альфы» к «бете», от «дельты» к «омикрону», — сказал профессор Лоуренс Янг. — «Но это просто не тот случай. Идея о том, что вирусные варианты будут обязательно продолжать становиться более мягкими, неверна. Новый может оказаться еще более патогенным, чем, например, «дельта"-вариант».

Российские специалисты также придерживаются этой точки зрения.

В ВОЗ подчеркнули, что пандемия далека от завершения и призвали власти разных стран учесть возможность резкого увеличения числа больных людей, нуждающихся в стационарной помощи.