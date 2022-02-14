Рязанские самбисты стали призерами открытого кубка Европы

Рязанские спортсмены стали призерами открытого кубка Европы на призы президента республики Беларусь. Об этом сообщили в региональном минспорта.

Турнир проходил в Минске 12 и 13 февраля. На нем за медали боролись самбисты из Армении, Беларуси, Болгарии, Греции, Грузии, Израиля, Казахстана, Молдовы, России, Таджикистана и Туркменистана.

Рязанскую область на Кубке Европы представляли Александр Пшеничных, Егор Осипов и Роман Козлов.

Во второй день турнира они завоевали золотую и бронзовую медали. Александр Пшеничных занял первое место в категории 64 кг, Егор Осипов стал третьим в категории 98 кг.