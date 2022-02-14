\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 14
-3°
Втр, 15
-2°
Срд, 16
-3°
ЦБ USD 76.58 1.59 15/02
ЦБ EUR 86.85 1.49 15/02
Нал. USD 75.50 / 77.00 16:28
Нал. EUR 85.50 / 86.73 16:28
Новости
Публикации
«Читай-город»: как выбрать идеальную книгу в подарок
14 февраля в более чем 40 странах мира пройдет междунар...
11 февраля 14:12
1 578
Бенгальские тигры и «колесо смелости». В Рязани начались гастроли каза...
В Рязань приехали «Звезды манежа» — так называется ново...
9 февраля 11:53
3 369
Два рязанских долгостроя от компании «Веллком» еще раз пообещали сдать...
Среди наиболее проблемных жилых комплексов в Рязани экс...
8 февраля 12:23
4 793
«Две полоски означают, что вам конец». Репортаж из очереди на экспресс...
Подробно о том, как проходит тестирование в Рязани.
3 февраля 17:42
3
17 483
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанские самбисты стали призерами открытого кубка Европы

Рязанские спортсмены стали призерами открытого кубка Европы на призы президента республики Беларусь. Об этом сообщили в региональном минспорта.

Турнир проходил в Минске 12 и 13 февраля. На нем за медали боролись самбисты из Армении, Беларуси, Болгарии, Греции, Грузии, Израиля, Казахстана, Молдовы, России, Таджикистана и Туркменистана.

Рязанскую область на Кубке Европы представляли Александр Пшеничных, Егор Осипов и Роман Козлов.

Во второй день турнира они завоевали золотую и бронзовую медали. Александр Пшеничных занял первое место в категории 64 кг, Егор Осипов стал третьим в категории 98 кг.