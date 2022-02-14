Рязанские активисты попросили отменить тендер на замену светильников в Московском районе

Ранее на сайте госзакупок появился тендер, по которому в Московском районе планируют заменить 5 352 светодиодных светильника за 95,5 миллионов рублей из бюджета города. Осмотрев внимательно документ, рязанские активисты нашли несколько нарушений в контракте.

Рязанские активисты попросили главу администрации Рязани Елену Сорокину отменить тендер на замену светильников в Московском районе. Открытое письмо в понедельник, 14 февраля, они опубликовали в группе регионального отделения ВООПИик «Вконтакте».

Ранее на сайте госзакупок появился тендер, по которому в Московском районе планируют заменить 5 352 светодиодных светильника за 95,5 миллионов рублей из бюджета города. Осмотрев внимательно документ, рязанские активисты нашли несколько нарушений в контракте.

В договоре и в описании объекта закупки активисты не обнаружили светотехнические характеристики осветительных приборов, что недопустимо при реализации проекта. Также не представлена проектная документация.

«Нет ни одного светотехнического расчета. Не указаны места установки конкретных светильников. Не указан минимальный световой поток осветительных приборов. Не указана минимальная мощность осветительных приборов. А указана только максимальная мощность светильников в терминологии: „Светильник не более 250 Вт“, „Светильник не более 150 Вт“, „Светильник не более 55 Вт“. С формально юридической стороны, с которой и должен подходить суд в разбирательстве по вопросу неисполнения контракта, формулировка „Светильник не более 250 Вт“ означает, что и светильник мощностью в 20 Вт также — не более 250 Вт. При более внимательном рассмотрении конкурсной документации нами было обнаружено, что действительно в файле „Обоснование начальной цены контракта“ в виде сметы установлено, что из 5 352 светодиодных светильников — 2 665 шт. имеют номинал в 35 Вт. Это половина всех поставляемых светильников», — написали активисты.

Рязанцы напомнили о скандальном энергосервисном контракте 2014 года, когда в Московском районе установили более 500 светильников небольшой мощности — 36 Вт. Однако такие светильники не обеспечивают нормативный уровень освещенности, а значит светильники нового проекта лишь дополнительно понизят мощность существующих светодиодных светильников.

Также активисты не нашли спецификацию, регламентирующую, сколько именно светильников мощностью 250 Вт должно быть установлено.

«Вместе с тем проекте контракта указаны обязательные габаритные размеры поставляемых осветительных приборов, в миллиметрах (что не нормируется ни одним ГОСТом и никоим образом не влияет на нормативы освещенности дорог и тротуаров)», — подчеркнули рязанцы.

Кроме того, активисты заподозрили, что тендер — это фикция, и подрядчика для осуществления проекта уже нашли.

«Все 100% светильников на сайте Госзакупок, представленные в документе «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» — производства ООО «МГК «Световые Технологии». И абсолютно случайно светильники серии «Корвет» Световых Технологий, отмеченные в этом документе, уже укомплектованы контроллерами управления, как это регламентируется проектом контракта», — написали рязанцы в письме.

Активисты выяснили, что 5 279 светильников марки Corvette led уже сняты с производства и являются неконкурентоспособными по параметру «Световая отдача».

«Предположительно заранее назначенный победитель конкурса планирует собрать «неликвиды» со всех своих складов. Перед нами грубейшее нарушение принципа обеспечения конкуренции, изложенного в ст. 8 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ — с признаками сговора Заказчика и Подрядчика», — подытожили активисты.

В связи с этим рязанские активисты предложили мэру Рязани отменить действующий конкурс и установить в Московском районе светильники, которые установлены в Лесопарке.