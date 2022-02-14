Рязанец ответит в суде за долг по алиментам на сына

Житель Рязанского района не платил алименты на несовершеннолетнего сына и накопил долг в 238 тысяч рублей. Судебные приставы возбудили уголовное дело, материалы направили в суд.

Рязанец ответит в суде за долг по алиментам на сына. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Житель Рязанского района не платил алименты на несовершеннолетнего сына и накопил долг в 238 тысяч рублей.

После прокурорской проверки судебные приставы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»).

В январе 2022 года прокуратура утвердила обвинительное заключение, материалы дела направили в суд.

Ранее сообщалось, что в Минюсте предложили создать реестр неплательщиков алиментов.