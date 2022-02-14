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Рязанцам представят обновленный Skoda Kodiaq

Уже совсем скоро дилерский центр Skoda «Чехия Авто» представит рязанцам новинку — обновленный Skoda Kodiaq в формате уникальной видеопрезентации модели.

Серия видеоматериалов по новой модели будет транслироваться с 21 по 25 февраля каждый день. В 12:00 будет появляться видео-контент для знакомства с новым Skoda Kodiaq.

В программе серия видеообзоров, максимально раскрывающих новый Skoda Kodiaq. Пользователям расскажут о дизайне автомобиля и Simply Clever решениях, вместительном багажнике и просторном салоне, мультимедийной системе, о широкой гамме двигателей и коробок передач, а также о системах безопасности и высокотехнологичных ассистентах помощи водителю. В последнем обзоре познакомят с особыми сериями Skoda Kodiaq Sportline и Skoda Kodiaq Laurin & Klement.

Серия видеоматериалов по новой модели будет размещаться на странице в соцсети «Вконтакте» — chehiaavto согласно расписанию:

21 февраля в 12:00 — Презентация обновленного Skoda Kodiaq.

22 февраля в 12:00 — Экстерьер, дизайн и SIMPLY CLEVER решения.

23 февраля в 12:00 — Интерьер, мультимедийные системы + практичность: салон и багажник

24 февраля в 12:00 — Коробка передач и двигатель, безопасность и высокотехнологичные ассистенты

25 февраля в 12:00 — Презентация ŠKODA KODIAQ Sportline и ŠKODA KODIAQ Laurin & Klement

Также ждем с нетерпением ваши вопросы, которые вы можете уже сейчас присылать нам на почту: info@skoda-avto.ru, интересующие вас вопросы вы можете задать и на сайте по ссылке, и в комментариях под видеороликами.

Чтобы не пропустить видеопрезентацию обновленного ŠKODA KODIAQ и быть в курсе всех событий, вы можете зарегистрироваться на cайте в разделе «Видеопрезентация» модели.

Всех зарегистрировавшихся на видеопрезентацию зрителей ждет приятный памятный подарок от дилерского центра Чехия Авто и другие сюрпризы.

Чехия Авто, официальный дилер ŠKODA,входящий в состав ГК «Автоимпорт"Рязань, улица Есенина, дом № 1Б

телефон: 8 (4912) 95 55 58

chehia-avto.ru