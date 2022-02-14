Рязанцам показали, как выглядят самые дорогие однокомнатные квартиры в городе
В список попали помещения площадью от 38,5 до 52 квадратных метров. В топ-10 оказались объявления из центра города, Кального и Солотчи.
Рязанцам показали, как выглядят самые дорогие однокомнатные квартиры в городе. РЗН. инфо изучил несколько сайтов по поиску недвижимости (ЦИАН, ЦАН, Авито, ДомКлик) и составил топ-10.
В список попали помещения площадью от 38,5 до 52 квадратных метров. В топ-10 оказались объявления из центра города, Кального и Солотчи.
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