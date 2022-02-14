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Пять рязанских улиц останутся во вторник без воды
График отключений появился на сайте мэрии.

Во вторник, 15 февраля, на пяти рязанских улицах отключат холодную воду. Объявление опубликовали на сайте мэрии.

С 9:00 до 16:00 без воды останутся дома №№ 23 корпус 1, 23, 24 корпус 1, 24 корпус 2, 24, 25, 25а (школа № 66) по улице Бирюзова.

С 9:00 до 17:00 — в домах №№ 11, 13/6, 5, 9 по улице Молодцова.

С 10:00 до 19:00 ресурса не будет по адресам:

  • улица Верхняя, дома №№ 1-72;
  • улица Зубковой, дома №№ 1, 10а, 10б, 10 В, 2, 2а (детский сад № 121), 3 корпус 1, 3 корпус 2, 3, 4 корпус 2, 4, 4а (детский сад № 118), 5 корпус 1, 5, 6, 6а, 6б;
  • улица Тимуровцев, дома №№ 10, 11 корпус 1, 11, 12/1, 9 корпус 3, 12а.

Отключения связаны с ремонтом водопровода.