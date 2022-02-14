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В полиции рассказали об аварии с пятью пострадавшими в Клепиковском районе
ДТП произошло в субботу, 12 февраля, на 28 километре трассы «Тума — Малахово — Колесниково — Акулово»

В пресс-службе рязанского УМВД рассказали подробности аварии в Клепиковском районе.

ДТП произошло в субботу, 12 февраля, примерно в 12:10, на 28 километре трассы «Тума — Малахово — Колесниково — Акулово».

По предварительным данным, 55-летний житель Клепиковского района на Chery T11 не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Из-за этого машина врезалась в Kia Sorento, за рулем которой был 26-летний москвич.

В результате аварии травмы получили водитель, 54-летняя, 67-летняя и 65-летний пассажиры Chery. Их доставили в больницу. Также пострадали водитель и 21-летняя пассажирка Kia Sorento. Им оказали медицинскую помощь.