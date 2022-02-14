Почта России объявила номинации конкурса «Лучший урок письма — 2022»

В 2022 году состоится Ежегодный эпистолярный конкурс «Лучший урок письма». Его проведут «Почта России», МГУ имени Ломоносова и Профсоюз работников связи России.

Цель конкурса — содействовать возрождению традиций русского эпистолярного жанра, сконцентрировать внимание участников на бережном отношении к родному языку. У педагогов появится возможность проявить свой профессионализм в разработке оригинальных методик проведения урока, на котором участники творческого конкурса приобретут навыки работы над письмом — деловым, официальным, личным.

Участниками конкурса могут стать учащиеся средних школ, ВУЗов, колледжей, кадетских корпусов, суворовских училищ, художественных студий, которые подготовили свои конкурсные работы по одной из номинаций. Также жюри рассмотрит работы директоров, преподавателей школ и ВУЗов, руководителей детских творческих объединений, молодежных общественных организаций — авторов методики организации и проведения урока создания письма.

Номинации конкурса 2022 года:

«Как почта помогает людям», номинация проводится Почтой России. «Я из династии почтовиков», номинация посвящена престижу почтовой профессии и вопросам профориентации, проводится совместно с Профсоюзом работников связи России. «Друг познается в беде», номинация проводится при поддержке МГУ им. М. В. Ломоносова . «История одного письма», номинация проводится при поддержке Корпоративного университета Почты России. «Первые в космосе», номинация посвящена празднованию 65-летия запуска первого искусственного спутника планеты Земля, проводится совместно с Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос». «Рецепты счастливой семьи», номинация посвящена 15-летию Всероссийского праздника «День семьи, любви и верности», проводится совместно с Фондом социально-культурных инициатив. «Душа моей Родины. Пишу моей Родине», номинация посвящена личному участию юных россиян в процессах преобразования страны, осознанию себя гражданином России, проводится совместно с Союзом писателей России. «Мир моих увлечений», номинация посвящена Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, проводится совместно с Центром гуманитарного и делового сотрудничества с соотечественниками за рубежом — Московский Дом соотечественника. «Жил-был амурский тигр. Пишу сказку», номинация посвящена изучению и сохранению популяции амурского тигра. Проводится при поддержке Центра «Амурский тигр». «Есть такая профессия — Родину защищать…», номинация проводится совместно с Министерством обороны РФ. «Письмо себе в будущее», номинация посвящена тому, как будущее нашей страны видят себя в будущем. Проводится при поддержке Российского движения школьников. Лучшая методическая разработка проведения урока письма

В жюри конкурса, который возглавляет ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Cадовничий, вошли представители соорганизаторов и учредителей, а также литераторы и филологи.

Жюри оценит работы по критериям: нестандартное решение темы, логика построения письма, эмоциональность, правила написания письма, стиль изложения. Авторов лучших творческих работ наградят дипломами и памятными подарками.

Конкурсные работы можно направить в оргкомитет следующими способами:

— в бумажном или печатном виде по адресу: 125252, Москва, 3-я Песчаная улица, дом № 2А, в строке получателя необходимо указать «На конкурс «Лучший урок письма»;

— в электронном виде на адрес konkurs@russianpost.ru ;

Конкурс продлится с 1 февраля по 9 октября 2022 года.