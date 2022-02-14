На трех улицах Рязани отключат холодную воду

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.

На трех улицах Рязани отключат холодную воду. Об этом сообщили на сайте МУП «Водоканал».

В понедельник, 14 февраля, с 09:00 до 18:00 холодную воду отключат по следующим адресам:

улица Гоголя, дома №№ 45, 45 корпус 1, 47;

улица Черновицкая, дом № 24 корпус 1.

С 09:30 до 18:00 холодной воды не будет на улице профессора Никулина, в домах №№ 4, 6 (в том числе и в детско-юношеском центре «Звезда»), 6 корпус 1, 6 корпус 2, 6 корпус 3.

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.