На покупку жилья за 2021 года рязанцы взяли у банков почти 35 миллиардов рублей

Уточняется, что всего за прошлый год рязанцы оформили 14,5 тысяч ипотечных жилищных кредитов.

На покупку жилья за 2021 года рязанцы взяли у банков почти 35 миллиардов рублей. Об этом свидетельствуют данные регионального отделения «Банка России».

Уточняется, что всего за прошлый год рязанцы оформили 14,5 тысяч ипотечных жилищных кредитов. Общая сумма составила 34,8 миллиардов рублей.

Этот объем кредитования превысил уровень 2020 года на 14,4%. В среднем рязанцы заключали договор на 2,4 миллиона рублей.

Больше всего кредитов выдавали в декабре — в этот период местные жители заключили более 1,4 тысяч ипотечных договоров, получив от банков 4,1 миллиардов рублей.

«В предпраздничный период банки и девелоперы традиционно проводили маркетинговые акции. Сохранению интереса в течение года способствовали и льготные госпрограммы», — пояснила заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Елена Морозова.

На 1 января 2022 года рязанцы задолжали банкам по ипотечным договорам 78,6 миллиардов рублей. Хотя кредитный портфель вырос, доля просроченной задолженности по итогам года была минимальной за всю историю — 0,4%.