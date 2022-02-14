\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 14
-3°
Втр, 15
-2°
Срд, 16
-3°
ЦБ USD 76.58 1.59 15/02
ЦБ EUR 86.85 1.49 15/02
Нал. USD 75.50 / 77.00 16:28
Нал. EUR 85.50 / 86.73 16:28
Новости
Публикации
«Читай-город»: как выбрать идеальную книгу в подарок
14 февраля в более чем 40 странах мира пройдет междунар...
11 февраля 14:12
1 578
Бенгальские тигры и «колесо смелости». В Рязани начались гастроли каза...
В Рязань приехали «Звезды манежа» — так называется ново...
9 февраля 11:53
3 369
Два рязанских долгостроя от компании «Веллком» еще раз пообещали сдать...
Среди наиболее проблемных жилых комплексов в Рязани экс...
8 февраля 12:23
4 793
«Две полоски означают, что вам конец». Репортаж из очереди на экспресс...
Подробно о том, как проходит тестирование в Рязани.
3 февраля 17:42
3
17 483
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
На покупку жилья за 2021 года рязанцы взяли у банков почти 35 миллиардов рублей
Уточняется, что всего за прошлый год рязанцы оформили 14,5 тысяч ипотечных жилищных кредитов.

На покупку жилья за 2021 года рязанцы взяли у банков почти 35 миллиардов рублей. Об этом свидетельствуют данные регионального отделения «Банка России».

Уточняется, что всего за прошлый год рязанцы оформили 14,5 тысяч ипотечных жилищных кредитов. Общая сумма составила 34,8 миллиардов рублей.

Этот объем кредитования превысил уровень 2020 года на 14,4%. В среднем рязанцы заключали договор на 2,4 миллиона рублей.

Больше всего кредитов выдавали в декабре — в этот период местные жители заключили более 1,4 тысяч ипотечных договоров, получив от банков 4,1 миллиардов рублей.

«В предпраздничный период банки и девелоперы традиционно проводили маркетинговые акции. Сохранению интереса в течение года способствовали и льготные госпрограммы», — пояснила заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Елена Морозова.

На 1 января 2022 года рязанцы задолжали банкам по ипотечным договорам 78,6 миллиардов рублей. Хотя кредитный портфель вырос, доля просроченной задолженности по итогам года была минимальной за всю историю — 0,4%.