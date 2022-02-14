Медики рассказали о состоянии Владимира Жириновского

Ранее стало известно, что Владимира Жириновского госпитализировали с коронавирусом. У него диагностировали прогрессирующую дыхательную недостаточность, сатурация составляла 90-91%.

Стало известно состояние Владимира Жириновского. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщил telegram-канал 112.

Политик находится в стабильно тяжелом состоянии. Он проходит кислородную терапию, подача кислорода осуществляется с помощью аппарата ИВЛ. Также медики диагностировали у главы ЛДПР воспалительные процессы в головном мозге.

Ранее стало известно, что Владимира Жириновского госпитализировали с коронавирусом. У него диагностировали прогрессирующую дыхательную недостаточность, сатурация составляла 90-91%.