Любимов: «Многое удалось, но хотелось бы сделать еще больше. Планы понятны, они основаны на том, что необходимо людям»

Губернатор Николай Любимов принял участие во встрече нового формата «Откровенный разговор» с представителями областного союза организаций профсоюзов, на которой затронули темы развития экономики в условиях пандемии, мониторинга ситуации на рынке труда, кадровой обеспеченности учреждений здравоохранения и другие.

Губернатор Николай Любимов принял участие во встрече нового формата «Откровенный разговор» с представителями областного союза организаций профсоюзов, на которой затронули темы развития экономики в условиях пандемии, мониторинга ситуации на рынке труда, кадровой обеспеченности учреждений здравоохранения и другие. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщила пресс-служба областного правительства.

Первой темой стали меры по развитию экономики в условиях пандемии. Губернатор напомнил, что Рязанская область вошла в топ-15 российских регионов по уровню поддержки бизнеса, пострадавшего от коронавируса.

«Мы пошли по пути создания индустриальных парков. Будет продолжена работа по включению региональных кластеров в реестр Минпромторга. Это обеспечит возможности дополнительной поддержки. В 2022 году планируется докапитализация государственного фонда развития промышленности, что позволит и в дальнейшем предоставлять промышленным предприятиям льготные займы», — сказал глава региона.

На «Откровенном разговоре» участники затронули темы мониторинга ситуации на рынке труда и контроля за соблюдением трудовых прав работников рязанских предприятий. Николай Любимов напомнил, что в Рязанской области существует трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.

Также речь зашла об организации летней оздоровительной кампании детей. Глава региона подчеркнул, что в текущем году будут работать 14 организаций детского отдыха, где смогут отдохнуть более 11 тысяч детей.

Губернатор поддержал идею ввести в регионе профессиональный праздник — День профсоюзного работника, который отмечают 6 декабря. Кроме того, на встрече участники подняли вопросы кадровой обеспеченности учреждений здравоохранения и поддержки медицинских работников, в том числе работающих в сельской местности. Глава региона напомнил, что в 2021 году почти девять тысяч человек получили компенсацию на общую сумму более 76 млн рублей. Также установлен размер ежемесячной денежной выплаты студентам-целевикам и реализуются программы «Земский доктор», «Земский фельдшер».

«Многое удалось, но хотелось бы сделать еще больше. Планы понятны, они основаны не на наших умозаключениях, а на том, что необходимо людям, потому что они сами об этом сказали. Это важно. Будем двигаться вместе», — заключил губернатор.