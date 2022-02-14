ЛДПР опровергло информацию о тяжелом состоянии Владимира Жириновского

В пресс-службе партии заявили, что политик идет на поправку, общается с помощниками и передает поручения депутатам и аппарату.

В ЛДПР опровергли информацию о стабильно тяжелом состоянии Владимира Жириновского. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.

«Повторимся: состояние здоровья Владимира Жириновского стабильное, он идет на поправку, общается с помощниками, передает поручения депутатам и аппарату, регулярно получает рабочие документы и свежую прессу. Он продолжает руководить ЛДПР и в курсе всех событий в партии», — добавили в партии.

Также в ЛДПР добавили, что партия прекратит сотрудничество с интернет-изданиями, которые публикуют ложные сведения о здоровье Владимира Жириновского. Юристы готовят материалы для обращения в суд.

Ранее в СМИ появилась информация. что Владимир Жириновский находится в стабильно тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату ИВЛ, а сатурация составляет 90-91%.