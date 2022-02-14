\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 14
-3°
Втр, 15
-2°
Срд, 16
-3°
ЦБ USD 76.58 1.59 15/02
ЦБ EUR 86.85 1.49 15/02
Нал. USD 75.50 / 77.00 16:28
Нал. EUR 85.50 / 86.73 16:28
Новости
Публикации
«Читай-город»: как выбрать идеальную книгу в подарок
14 февраля в более чем 40 странах мира пройдет междунар...
11 февраля 14:12
1 578
Бенгальские тигры и «колесо смелости». В Рязани начались гастроли каза...
В Рязань приехали «Звезды манежа» — так называется ново...
9 февраля 11:53
3 369
Два рязанских долгостроя от компании «Веллком» еще раз пообещали сдать...
Среди наиболее проблемных жилых комплексов в Рязани экс...
8 февраля 12:23
4 793
«Две полоски означают, что вам конец». Репортаж из очереди на экспресс...
Подробно о том, как проходит тестирование в Рязани.
3 февраля 17:42
3
17 483
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
ЛДПР опровергло информацию о тяжелом состоянии Владимира Жириновского
В пресс-службе партии заявили, что политик идет на поправку, общается с помощниками и передает поручения депутатам и аппарату.

В ЛДПР опровергли информацию о стабильно тяжелом состоянии Владимира Жириновского. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.

«Повторимся: состояние здоровья Владимира Жириновского стабильное, он идет на поправку, общается с помощниками, передает поручения депутатам и аппарату, регулярно получает рабочие документы и свежую прессу. Он продолжает руководить ЛДПР и в курсе всех событий в партии», — добавили в партии.

Также в ЛДПР добавили, что партия прекратит сотрудничество с интернет-изданиями, которые публикуют ложные сведения о здоровье Владимира Жириновского. Юристы готовят материалы для обращения в суд.

Ранее в СМИ появилась информация. что Владимир Жириновский находится в стабильно тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату ИВЛ, а сатурация составляет 90-91%.