Комитет Госдумы поддержал два проекта по признанию ДНР и ЛНР
Отмечается, что оба документа направлены в Совет Думы.
Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал два варианта постановления об обращении к Владимиру Путину по признанию самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщило
Отмечается, что оба документа направлены в Совет Думы.
По словам источника журналистов, второй вариант обращения предусматривает призыв к президенту признать независимость республик. Однако это может произойти только после консультаций с МИД по поводу соблюдения международных договоренностей, в частности, Минских соглашений.