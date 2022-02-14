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Комитет Госдумы поддержал два проекта по признанию ДНР и ЛНР
Отмечается, что оба документа направлены в Совет Думы.

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал два варианта постановления об обращении к Владимиру Путину по признанию самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщило ТАСС.

Отмечается, что оба документа направлены в Совет Думы.

По словам источника журналистов, второй вариант обращения предусматривает призыв к президенту признать независимость республик. Однако это может произойти только после консультаций с МИД по поводу соблюдения международных договоренностей, в частности, Минских соглашений.