Эксперт рассказал, что после «омикрона» у человека может развиться нейроковид

Возникновение нейроковида зависит от индивидуальных особенностей организма.

После «омикрона» у человека может развиться нейроковид. Об этом РБК сообщил руководитель лаборатории особо опасных инфекций федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Профессор отметил, что возникновение нейроковида зависит от индивидуальных особенностей организма.

«Так у одних происходит потеря обоняния, у других нет. Одни восстанавливаются быстро, другие медленно, а у кого-то остаются поражения нервной ткани. Индивидуальные особенности сильно сказываются», — объяснил вирусолог.