Эксперт рассказал, что после «омикрона» у человека может развиться нейроковид
Возникновение нейроковида зависит от индивидуальных особенностей организма.
После «омикрона» у человека может развиться нейроковид. Об этом
Профессор отметил, что возникновение нейроковида зависит от индивидуальных особенностей организма.
«Так у одних происходит потеря обоняния, у других нет. Одни восстанавливаются быстро, другие медленно, а у кого-то остаются поражения нервной ткани. Индивидуальные особенности сильно сказываются», — объяснил вирусолог.