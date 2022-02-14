Депутат Госдумы раскритиковал празднование Дня святого Валентина

По словам Виталия Милонова, оно не имеет общего ни с культурным, ни с духовным контекстом события.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов раскритиковал отмечание Дня святого Валентина в России. Об этом сообщило РИА Новости .

По словам парламентария, ни в школах, ни в госучреждениях праздник не должен отмечаться. «Проведение таких мероприятий в нашей стране случается не от большого ума. Мы не папуасы, чтобы устраивать карго-культ сытой западной жизни», — заявил Милонов.

Также депутат подчеркнул, что День святого Валентина не имеет общего ни с культурным, ни с духовным контекстом события.