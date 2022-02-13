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Жителей Центра России ожидает апрельская погода
Температура в столице в пятницу, 18 февраля, достигнет среднесуточных климатических значений периода 2-7 апреля. Прогнозируют до 5 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Жителей Центра России на неделе 14-20 февраля ожидает апрельская погода. Температура в столице в пятницу, 18 февраля, достигнет среднесуточных климатических значений периода 2-7 апреля. Прогнозируют до 5 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в конце недели в Москве ожидаются интенсивные смешанные осадки, но в течение суток будет не ниже 3-5 градусов тепла, что соответствует началу апреля.

Тишковец отметил, что первую половину недели осадков не ожидается, особенно солнечным будет вторник. При этом по ночам будет подмораживать до минус 1-6, а днем в понедельник ожидается от 0 плюс 2 градусов.

«В среду из-за натекания туч посвежеет до 0. Такие показатели термометров соответствуют климату второй половины марта», — рассказал Тишковец.

В четверг приблизится североатлантический циклон, начнутся осадки в виде снега, днем время от времени переходящего в обложные «чистые» дожди.

К выходным высота снежного покрова понизится. В выходные оттепель и вероятность осадков сохранится, заключил Тишковец.