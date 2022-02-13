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WADA проверит окружение российской фигуристки Камилы Валиевой
Всемирное антидопинговое агентство проведет расследование по делу фигуристки Камилы Валиевой. WADA намерено проверить окружение спортсменки, сообщает Sports.ru.

Всемирное антидопинговое агентство проведет расследование по делу фигуристки Камилы Валиевой. WADA намерено проверить окружение спортсменки, сообщает Sports.ru.

Напомним, на Олимпиаде в Пекине стало известно, что в декабре фигуристка сдала положительный допинг-тест на триметазидин.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 13 февраля начнет заседание по делу. Результат объявят 14 февраля, он покажет, сможет ли спортсменка продолжить выступать на Играх.

В данный момент Валиева тренируется, по итогам жеребьевки в короткой программе она должна выступить под 26 номером.