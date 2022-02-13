Врач рассказал, что омикрон может привести к тяжелым поражениям нервной системы

Омикрон и другие штаммы коронавируса могут привести к нейроковиду и системным воспалениям. Об этом рассказал
По словам генетика, даже если заражение омикрон-штаммом не приводит к пневмонии, у него могут быть и другие последствия.
«Перенесенный COVID-19 вне зависимости от штамма может привести к тяжелым поражениям нервной системы — нейроковид и лонгковид также могут наступить и при заражении омикроном. У детей на его фоне могут развиваться системные воспаления», — заявил Исаев.
По его словам, сейчас наступило лучшее время для ревакцинации, потому что пятая волна коронавируса отступает. Исаев пояснил, что прививка обеспечивает защиту от омикрона и коронавируса в целом по крайней мере на первые два-три месяца после введения бустерной дозы.