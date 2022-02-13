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Врач рассказал, что омикрон может привести к тяжелым поражениям нервной системы
Омикрон и другие штаммы коронавируса могут привести к нейроковиду и системным воспалениям. Об этом рассказал ТАСС гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев в воскресенье, 13 февраля.

Омикрон и другие штаммы коронавируса могут привести к нейроковиду и системным воспалениям. Об этом рассказал ТАСС гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев в воскресенье, 13 февраля.

По словам генетика, даже если заражение омикрон-штаммом не приводит к пневмонии, у него могут быть и другие последствия.

«Перенесенный COVID-19 вне зависимости от штамма может привести к тяжелым поражениям нервной системы — нейроковид и лонгковид также могут наступить и при заражении омикроном. У детей на его фоне могут развиваться системные воспаления», — заявил Исаев.

По его словам, сейчас наступило лучшее время для ревакцинации, потому что пятая волна коронавируса отступает. Исаев пояснил, что прививка обеспечивает защиту от омикрона и коронавируса в целом по крайней мере на первые два-три месяца после введения бустерной дозы.