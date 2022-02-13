В Якутии при пожаре в частном доме погибли четыре ребенка и двое взрослых

Во время пожара в двухэтажном частном доме в Якутии погибли шесть человек, среди них — четверо детей. В ночь на воскресенье, 13 февраля, в МЧС поступила информация о пожаре в доме на улице Партизанской в селе Сунтар.

Во время пожара в двухэтажном частном доме в Якутии погибли шесть человек, среди них — четверо детей. В ночь на воскресенье, 13 февраля, в ГУ МЧС по Якутии поступила информация о возгорании в доме на улице Партизанской в селе Сунтар.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом горел открытым огнем. Площадь пожара составила 70 кв. м.

Жертвами ЧП стали шесть человек, среди которых четверо детей. По результатам проверки, при наличии оснований, примут необходимые меры прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. На место трагедии выехал прокурор Сунтарского района.

По данным ГУ МЧС, предположительная причина пожара — несоблюдение правил пожарной безопасности при использовании печи или короткое замыкание электропроводки.

Устанавливаются виновные и ущерб.

Следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.