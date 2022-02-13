В Рязани пропала пожилая женщина

В Рязани разыскивают 84-летнюю Раису Степановну Джумаеву (Канавину). О поисках сообщают волонтеры «ЛизаАлерт».

В Рязани разыскивают 84-летнюю Раису Степановну Джумаеву (Канавину). О поисках сообщают волонтеры «ЛизаАлерт».

Женщина в воскресенье, 13 февраля, вышла из дома и не вернулась.

Приметы: рост 160 см, плотного телосложения, волосы крашеные, рыжие с проседью, серые глаза.

С собой у женщины была темно-синяя хозяйственная сумка.

Любую информацию о местонахождении пропавшей просят сообщать по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.