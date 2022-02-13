В Роспотребнадзоре рассказали, как распознать пневмонию у младенцев

Названы признаки пневмонии у детей до года. По словам замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, внешние признаки — бледный носогубный треугольник, раздувание крыльев носа и одышка.

Названы признаки пневмонии у детей до года. По словам замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, внешние признаки — бледный носогубный треугольник, одышка и раздувание крыльев носа.

У детей младенческого возраста пневмония проявляется наиболее тяжело, сообщил ТАСС Александр Горелов.

«Основными признаками являются бледный носогубный треугольник, раздувание крыльев носа и одышка. Ключевой симптом — учащение дыхательных движений в полтора раза больше нормы — это практически 100% пневмония. Наиболее часто в мире от пневмонии дома умирают именно дети до года», — рассказал Горелов.

Специалист пояснил, что тяжесть протекания болезни у младенцев объясняется тем, что у них еще не окончательно сформированы внутренние органы, в особенности хрящевой скелет бронха. У детей короткие дыхательные пути.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что максимальный прирост заболеваемости COVID-19 за неделю наблюдался в том числе среди детей до года.