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В минздраве рассказали о состоянии госпитализированных рязанцев с COVID-19
На 19:30 13 февраля в больницах Рязанской области находятся 772 пациента с коронавирусом. Об этом сообщает оперативная рабочая группа.

На 19:30 13 февраля в больницах Рязанской области находятся 772 пациента с коронавирусом. Об этом сообщает оперативная рабочая группа.

По информации регионального минздрава, состояние 75 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 597 пациентов — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 100 человек, из них 17 подключены к аппаратам ИВЛ.

У остальных болезнь протекает в легкой форме. Больные находятся на карантине и лечатся на дому под постоянным наблюдением медиков.

Напомним, в Рязанской области вновь увеличилось число новых случаев коронавируса. За сутки выявили 1493 заразившихся.