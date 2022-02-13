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В этом году в Рязани отремонтируют 87 километров дорог
В 2022 году в Рязани планируют отремонтировать автомобильные дороги на 96 участках протяженностью 86,7 км, комплексно с тротуарами. Об этом в рамках своего отчета рассказала глава города Елена Сорокина в субботу, 12 февраля.

В 2022 году в Рязани планируют отремонтировать автомобильные дороги на 96 участках протяженностью 86,7 км, комплексно с тротуарами. Об этом в рамках своего отчета рассказала глава города Елена Сорокина в субботу, 12 февраля.

Также продолжится ремонт дворов, в планах — более 100 территорий.

Сорокина рассказала, что в прошлом году было отремонтировано столько же дорог, сколько за два предыдущих. Прошел ремонт и реконструкция 20 участков дорог общей протяженностью 15 км. Еще по 10 участкам 12,7 км реализуются двухлетние контракты на 2021-2022 годы.

Отремонтированы 36 участков дорог «картами». В рамках нацпроекта выполнен комплексный ремонт девяти дворовых территорий. На 100 млн рублей из областного бюджета отремонтированы 65 дворов.