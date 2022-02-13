Ушел из жизни рязанский художник Вячеслав Уткин

Скончался почетный гражданин города Сасово, художник Вячеслав Георгиевич Уткин. Более полувека он расписывал храмы, писал образы святых и передавал эти произведения в храмы региона. Об этом сообщается в группе «Типичное Сасово» «ВКонтакте».

Скончался почетный гражданин города Сасово, художник Вячеслав Георгиевич Уткин. Более полувека он расписывал храмы, писал образы святых и передавал эти произведения в храмы региона. Об этом сообщается в группе «Типичное Сасово» «ВКонтакте».

Вячеслав Уткин родился в 1930 году в Москве в семье военнослужащего, детство провел в Свердловской области, где начал рисовать. В 1947 году семья Уткиных переехала в Рязань. Здесь он окончил ремесленное художественное училище, альфрейно-живописное отделение.

В 1952 году художник приехал в Сасово, преподавал черчение в Глядковской школе, затем в школе № 106, в которой работал 35 лет, также преподавал в художественном училище.

Вячесав Уткин более полувека расписывал храмы, писал образы святых и передавал эти произведения в храмы области. Его работы находятся в Вышенском монастыре, художник расписывал храмы в селах Саблино, Чернеево, Нестерово и Огарево-Почково.

Выдающимся воспитанником Вячеслава Уткина стал Сергей Кузин — член-корреспондент Российской Академии художеств, член Союза художников России.