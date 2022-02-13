\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 14
-3°
Втр, 15
-2°
Срд, 16
-4°
ЦБ USD 74.99 0.27 12/02
ЦБ EUR 85.36 -0.02 12/02
Нал. USD 76.20 / 76.20 11:41
Нал. EUR 86.50 / 86.80 11:41
Новости
Публикации
«Читай-город»: как выбрать идеальную книгу в подарок
14 февраля в более чем 40 странах мира пройдет междунар...
11 февраля 14:12
1 290
Бенгальские тигры и «колесо смелости». В Рязани начались гастроли каза...
В Рязань приехали «Звезды манежа» — так называется ново...
9 февраля 11:53
3 080
Два рязанских долгостроя от компании «Веллком» еще раз пообещали сдать...
Среди наиболее проблемных жилых комплексов в Рязани экс...
8 февраля 12:23
4 511
«Две полоски означают, что вам конец». Репортаж из очереди на экспресс...
Подробно о том, как проходит тестирование в Рязани.
3 февраля 17:42
3
17 087
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Ушел из жизни рязанский художник Вячеслав Уткин
Скончался почетный гражданин города Сасово, художник Вячеслав Георгиевич Уткин. Более полувека он расписывал храмы, писал образы святых и передавал эти произведения в храмы региона. Об этом сообщается в группе «Типичное Сасово» «ВКонтакте».

Скончался почетный гражданин города Сасово, художник Вячеслав Георгиевич Уткин. Более полувека он расписывал храмы, писал образы святых и передавал эти произведения в храмы региона. Об этом сообщается в группе «Типичное Сасово» «ВКонтакте».

Вячеслав Уткин родился в 1930 году в Москве в семье военнослужащего, детство провел в Свердловской области, где начал рисовать. В 1947 году семья Уткиных переехала в Рязань. Здесь он окончил ремесленное художественное училище, альфрейно-живописное отделение.

В 1952 году художник приехал в Сасово, преподавал черчение в Глядковской школе, затем в школе № 106, в которой работал 35 лет, также преподавал в художественном училище.

Вячесав Уткин более полувека расписывал храмы, писал образы святых и передавал эти произведения в храмы области. Его работы находятся в Вышенском монастыре, художник расписывал храмы в селах Саблино, Чернеево, Нестерово и Огарево-Почково.

Выдающимся воспитанником Вячеслава Уткина стал Сергей Кузин — член-корреспондент Российской Академии художеств, член Союза художников России.