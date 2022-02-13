Россиянин Константин Ивлиев завоевал серебро Олимпиады в шорт-треке
Шорт-трекист Константин Ивлиев завоевал серебро Олимпийских игр в Пекине на дистанции 500 метров. Соревнования прошли в воскресенье, 13 февраля.
Шорт-трекист Константин Ивлиев завоевал серебро Олимпийских игр в Пекине на дистанции 500 метров. Соревнования прошли в воскресенье, 13 февраля.
Он принес России 16-ю медаль Игр.
Спортсмен пришел к финишу с результатом 40,431 секунды.
Золото завоевал спортсмен из Венгрии Шаоан Лю, бронза досталась канадцу Стивену Дюбуа.