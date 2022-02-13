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Россиян предупредили об активности мошенников в преддверии 14 февраля
Мошенники накануне Дня всех влюбленных шантажируют россиян в соцсетях и сайтах знакомств, вымогают деньги и вынуждают платить на фейковых ресурсах для свиданий. Об этом сообщает пресс-служба банка ВТБ.

Мошенники накануне Дня всех влюбленных шантажируют россиян в соцсетях и сайтах знакомств, вымогают деньги и вынуждают платить на фейковых ресурсах для свиданий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка ВТБ.

Как рассказали специалисты, самым распространенным сценарием злоумышленников в преддверии 14 февраля является переписка с пользователями соцсетей и сайтов знакомств. Владельцы аккаунтов под вымышленными именами добавляют в друзья одиноких мужчин и женщин и общаются на личные темы.

Если происходит обмен компрометирующими фотографиями, злоумышленник начинает слать сообщения с угрозами и требованием перевести средства, чтобы переписка осталась в тайне. Мошенники угрожают отправить снимки друзьям и родственникам пользователя.

Другой способ обмана — знакомство с потенциальным партнером, якобы проживающим за границей. Такой тип злоумышленников просит перевести деньги под любым предлогом, будь то финансовые трудности или проблемы со здоровьем. Зачастую они «желают» прилететь в Россию для личного знакомства и просят на это деньги. Общая сумма ущерба доходит до нескольких миллионов рублей, отметили эксперты.

Кроме того, мошенники используют фишинг для организации «свиданий» накануне 14 февраля. Они договариваются пойти в кино, театр или на концерт, и пользователь получает фейковую ссылку для покупки билетов. Деньги уходят в карман злоумышленнику.